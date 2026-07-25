Lakshya Raichandani: श्रीलंका में बल्ले से मचाया धमाल, गोंडा लौटे लक्ष्य रायचंदानी बोले- लक्ष्य तय करो, सफलता खुद मिलेगी

उन्होंने कहा कि माता-पिता और प्रशिक्षकों का सहयोग हमेशा उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा है। उनकी इस उपलब्धि से गोंडा के युवा खिलाड़ियों में भी उत्साह बढ़ा है। और कई बच्चे अब क्रिकेट में बेहतर प्रदर्शन करने का सपना देख रहे हैं। शहर में उनके स्वागत कार्यक्रम के दौरान लोगों ने उम्मीद जताई कि लक्ष्य आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट की बड़ी पहचान बनेंगे और देश के लिए इसी तरह शानदार प्रदर्शन करते रहेंगे।