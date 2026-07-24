Gonda News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 वर्ष की जेल, कोर्ट ने लगाया 40 हजार रुपये का जुर्माना

विशेष लोक अभियोजक अशोक सिंह के अनुसार, मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और पुलिस की निष्पक्ष विवेचना के आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध हुआ। प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत गंभीर अपराधों के आरोपियों को सजा दिलाने के लिए न्यायालय में लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है।