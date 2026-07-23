UP Rain : मौसम विभाग की नई चेतावनी, अगले 72 घंटे में फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून, पूर्वी यूपी के इन जिलों में मूसलाधार बारिश

UP Rain:उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों की तेज बारिश के बाद अब मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। गुरुवार सुबह गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या और बाराबंकी समेत कई जिलों में बादल छाए रहे। बीच-बीच में हल्की धूप और ठंडी हवाएं चलती रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की कोई संभावना नहीं है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हो सकती है। अगले 72 घंटे में मौसम एक बार फिर मौसम करवट लेगा। जिसकी वजह से पूर्वी यूपी समेत पूरे प्रदेश में मूसलाधार बारिश के लिए आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है।