UP Rains Alert: फिर मेहरबान हुआ मानसून, श्रावस्ती-अयोध्या समेत 40 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 31 जुलाई तक बरसेंगे बादल

UP Rains Alert: उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे इंतजार के बाद मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। आने वाले दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 31 जुलाई तक राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने सक्रिय मौसमीय सिस्टम और मानसूनी ट्रफ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां तेज हुई हैं। इसका असर खास तौर पर पूर्वी, मध्य और अवध क्षेत्र के जिलों में अधिक देखने को मिलेगा। कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।