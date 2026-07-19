आगरा में BJP की अंदरूनी कलह बेकाबू! बंद कमरों से निकलकर थाने पहुंची लड़ाई, नेताजी ने दे डाली बड़ी चेतावनी

Agra BJP: आगरा में भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से चल रही अंदरूनी खींचतान अब बंद कमरों से बाहर निकलकर सोशल मीडिया और पुलिस थानों तक पहुंच गई है। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की यह कलह सत्ताधारी दल के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। हाल ही में सामने आए दो बड़े मामलों ने आगरा की राजनीति में हलचल मचा दी है। एक नेता ने तो खुलकर चेतावनी दे दी है।