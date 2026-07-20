Lucknow News: स्नैपचैट पर दोस्ती, होटल में बुलाकर दुष्कर्म, नाबालिग के गर्भवती होने पर परिवार को चला पता

Lucknow Snapchat Rape Case: सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करना कई बार भारी पड़ सकता है। लखनऊ में सामने आए एक मामले ने एक बार फिर यही सवाल खड़ा कर दिया है। यहां स्नैपचैट पर हुई दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली, लेकिन आखिर में नाबालिग किशोरी के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया। लंबे समय तक धमकियों के कारण किशोरी चुप रही, लेकिन जब उसकी तबीयत बिगड़ी और डॉक्टर ने गर्भवती होने की पुष्टि की, तब पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ।