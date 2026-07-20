सपा में फिर मचेगा घमासान? राजभर की भविष्यवाणी, कहा- 2027 चुनाव में शिवपाल का टिकट काटेंगे अखिलेश

राजभर ने अपनी पोस्ट के अंत में लिखा, 'अब तो देश और राज्य के यादव भी देख रहे हैं कि वोट बैंक के लिए मौलानाओं के सामने कैसे नाक रगड़ी जा सकती है। कम से कम आप हमारे प्रेरणास्रोत महाराजा सुहेलदेव जी से तो कुछ सीख सकते थे, जिन्होंने राष्ट्र और धर्म पर कलंक लगाने वाले सालार मसूद गाजी का वध करके एक मिसाल कायम की थी। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि चाहे कोई कितना भी महान सेनापति क्यों न हो, जब बात राष्ट्र और धर्म की आती है, तो सिर कलम करने में जरा भी देर नहीं लगती। कभी ऐसा करके देखिए—अगर कभी महाराजा सुहेलदेव जी के अनुयायियों के सामने यह मामला आया, तो पूरा राजभर समुदाय उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखेंगी।'