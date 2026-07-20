पाकिस्तानी गैंगस्टर और ISI से जुड़े नेटवर्क का खुलासा, बलरामपुर से संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, ATS कर रही पूछताछ

Balrampur News: उत्तर प्रदेश एटीएस (ATS) ने बलरामपुर से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई (ISI) के इशारे पर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। एटीएस के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट्ट के नेटवर्क से जुड़कर भारत में स्लीपर सेल तैयार करने और युवाओं को आर्थिक लालच देकर कथित आतंकी साजिश का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले की जांच की जा रही है।