Balrampur Mining Rules: अब निजी जमीन से बालू-मिट्टी खनन के लिए ऑनलाइन आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

Balrampur Mining Rules: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में निजी जमीन पर साधारण बालू और मिट्टी के खनन को लेकर जिला प्रशासन ने नई जानकारी साझा की है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ज्योति राय ने बताया कि किसान और भूमि स्वामी अब निर्धारित नियमों के तहत ऑनलाइन आवेदन कर खनन की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी किसान की निजी जमीन नदी के किनारे या नदी तल क्षेत्र में है। वहां साधारण बालू मौजूद है, तो उसे खनन के लिए यूपी माइन मित्र (UP Mine Mitra) पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन मिलने के बाद तहसील स्तर पर सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जरूरत पड़ने पर सिंचाई विभाग और वन विभाग से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लिया जाएगा।