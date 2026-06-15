12 साल में कितना बदला भारत? जानिए प्रभारी मंत्री सतीश शर्मा का दावा, राम मंदिर के दान के सवाल को टाल गए

बलरामपुर में रविवार को आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से 2026 तक का समय देश में बड़े बदलाव का दौर रहा है। जिसमें गरीब, किसान, महिला और युवाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करोड़ों जरूरतमंद परिवारों को लगातार मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए ई-पॉस मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। जिससे भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों पर काफी हद तक रोक लगी है।