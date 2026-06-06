सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, बोले- गुंडाराज का दौर खत्म, माफिया चुन कर भेजोगे तो खून भी चूस डालेगा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार की शाम को बलरामपुर पहुंचे। जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि गुंडाराज का दौर अब खत्म हो चुका है। सीएम कहा कि किसी ने बेटी को छेड़ने का दुस्साहस किया। व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की। तो ऐसे में किसी को छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने कहा कि माफिया मिट्टी में मिल गए हैं। माफिया को चुन कर भेजोगे। तो खून भी चूस डालेगा।