लाखों ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा रोजगार, मुफ्त ट्रेनिंग और हनी बॉक्स; बलरामपुर समेत पूरे प्रदेश में शुरू हुआ अभियान

सरकार ने अगले तीन वर्षों में एक लाख ग्रामीण महिलाओं को मधुमक्खी पालक बनाने का लक्ष्य तय किया है। योजना का उद्देश्य प्रत्येक लाभार्थी की वार्षिक आय में लगभग एक लाख रुपये तक की वृद्धि करना है। इसके साथ ही 'मिशन विलेज' के जरिए उत्तर प्रदेश के शहद को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक पहचान दिलाने की भी तैयारी की जा रही है। उत्पादित शहद की बेहतर पैकेजिंग, आधुनिक तकनीक और बाजार से सीधा जुड़ाव भी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है।