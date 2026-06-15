IMD Alert: बलरामपुर सहित कई जिलों में आंधी-बारिश की संभावना, 70 KM/H की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, बढ़ेगी उमस

IMD Rain Alert: उत्तर प्रदेश में सक्रिय मौसम प्रणाली का असर अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। लेकिन पूर्वी हिस्सों में इसका प्रभाव अभी भी बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में अगले कुछ समय तक तेज हवाओं के साथ बारिश का दौर जारी रह सकता है। विभाग ने संबंधित क्षेत्रों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।