बलरामपुर के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने बताया कैसे मिलेगा गाय खरीदने पर 80 हजार का अनुदान, क्या है योजना?

पशुपालकों और गोपालकों के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण योजना शुरू की है। नन्द बाबा दुग्ध मिशन के तहत संचालित मुख्यमंत्री स्वदेशी गो-संवर्धन योजना में उन्नत नस्ल की स्वदेशी गायों की खरीद पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि योजना का मकसद प्रदेश में स्वदेशी नस्ल की गायों के पालन को बढ़ावा देना और दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है। इसके तहत गोपालक बाहरी राज्यों से गिर, साहीवाल, थारपारकर और हरियाणा नस्ल की उन्नत गायें खरीद सकेंगे। योजना के अनुसार दो गायों की एक इकाई स्थापित करने पर कुल लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 80 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इससे पशुपालकों को अच्छी नस्ल की गाय खरीदने में आर्थिक मदद मिलेगी। उनकी आमदनी बढ़ेगी।