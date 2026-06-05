5 जून 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बलरामपुर

Balrampur Crime : नाबालिग के साथ अत्याचार करने के आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली, कोल्ड ड्रिंक के बहाने ले गया था जंगल

Balrampur accused injured police encounter taken jungle on pretext of cold drinkBalrampur Crime: बलरामपुर पुलिस ने नाबालिग के साथ अत्याचार करने के आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया है। जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां पुलिस अधीक्षक में उसका इलाज चल रहा है।

2 min read
Google source verification

बलरामपुर

image

Mahendra Tiwari

Jun 05, 2026

अस्पताल में भर्ती एनकाउंटर में घायल आरोपी फोटो सोर्स पुलिस X अकाउंट

अस्पताल में भर्ती एनकाउंटर में घायल आरोपी फोटो सोर्स पुलिस X अकाउंट

Balrampur Crime News: उत्तर प्रदेश बलरामपुर जिले के सादुल्लाह नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला एक 12 वर्षीय मासूम बच्चे को कोल्ड ड्रिंक पिलाने का लालच देकर कुछ लोग जंगल की तरफ ले गए। जहां पर उसके साथ ज्यादती किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पास्को एक्ट सहित बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज कर दो आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तीसरा आरोपी फरार चल रहा था। जिसे गुरुवार आधी रात पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया है।

बलरामपुर सादुल्लाह नगर क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला एक 12 वर्षीय बच्चा एक जन्मदिन पार्टी में शामिल होने गया था। वहां से कुछ लोगों ने उसे कोल्ड ड्रिंक के पिलाने के बहाने बुलाकर जंगल की तरफ ले गए। जहां पर उसके साथ जोर जबरदस्ती किया। आरोपियों के चंगुल से मुक्त होने के बाद बच्चा जब अपने घर पहुंचा। तो उसने अपने मां बाप को रो-रो कर पूरा घटनाक्रम बताया। इसके बाद परिजनों ने सादुल्लाह नगर पुलिस को तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की। तो पूरे घटनाक्रम की पोल खुल गई। दो आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तीसरा आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई थी। गुरुवार की आधी रात पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया है। जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

72 घंटे के अंदर तीसरा आरोपी पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार

बलरामपुर जिले के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने 2 जून को हुई। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। जिसके क्रम में गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई थी। पुलिस के अनुसार आरोपी टीम को देखकर भागने लगा। जिसकी घेराबंदी की गई। इस दौरान उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। जिससे वह घायल हो गया। उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां पर पुलिस अभिरक्षा में उसका इलाज चल रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक विशाल तिवारी के अनुसार दो आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। तीसरे आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह का अपराध करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

बदायूं में दरोगा का शव कमरे में फंदे से लटका मिला, घुटनों के बल मिली बॉडी; कॉल डिटेल खंगाल रही पुलिस

ये भी पढ़ें
एसपी बदायूं फोटो सोर्स पुलिस X अकाउंट

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

05 Jun 2026 09:26 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Balrampur / Balrampur Crime : नाबालिग के साथ अत्याचार करने के आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली, कोल्ड ड्रिंक के बहाने ले गया था जंगल

बड़ी खबरें

View All

बलरामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Balrampur Crime News: बलरामपुर में किशोर के साथ ज्यादती, पुलिस ने 24 घंटे में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपों के साथ पुलिस टीम
बलरामपुर

बलरामपुर में भी सूर्या हत्याकांड जैसी वारदात, मोहल्ले में घूमने से टोका तो आसिफ ने लाठियों से पीटकर मार डाला

Balrampur news,Balrampur Murder Case, Surya murder case, up crime news,
बलरामपुर

ECC भर्ती में बड़ा खेल! नौकरी दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से वसूली, बलरामपुर पुलिस ने दबोचे दो आरोपी

पकड़े गए आरोपी जानकारी देते एसपी फोटो सोर्स विभाग
बलरामपुर

बलरामपुर में PWD में बड़ा खेल! जिंदा कर्मचारी को रिकॉर्ड में दिखाया मृत, वेतन रोका; अवैध वसूली के आरोप से मचा हड़कंप

बलरामपुर लोक निर्माण विभाग फोटो सोर्स विभाग
बलरामपुर

बलरामपुर सड़क हादसे में दो सगे भाइयों की मौत, एक घर से साथ उठीं दो अर्थी, तो रो पड़ा पूरा गांव

Accident
बलरामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.