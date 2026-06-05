Balrampur Crime : नाबालिग के साथ अत्याचार करने के आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में लगी गोली, कोल्ड ड्रिंक के बहाने ले गया था जंगल

बलरामपुर सादुल्लाह नगर क्षेत्र के एक गांव का रहने वाला एक 12 वर्षीय बच्चा एक जन्मदिन पार्टी में शामिल होने गया था। वहां से कुछ लोगों ने उसे कोल्ड ड्रिंक के पिलाने के बहाने बुलाकर जंगल की तरफ ले गए। जहां पर उसके साथ जोर जबरदस्ती किया। आरोपियों के चंगुल से मुक्त होने के बाद बच्चा जब अपने घर पहुंचा। तो उसने अपने मां बाप को रो-रो कर पूरा घटनाक्रम बताया। इसके बाद परिजनों ने सादुल्लाह नगर पुलिस को तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू की। तो पूरे घटनाक्रम की पोल खुल गई। दो आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तीसरा आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई थी। गुरुवार की आधी रात पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया है। जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।