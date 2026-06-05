बलरामपुर में 293 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, सीएम योगी बोले- अब नहीं लौटेगा गुंडाराज

मुख्यमंत्री ने जिले में मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, सिंचाई परियोजनाओं और सड़क संपर्क के विस्तार को महत्वपूर्ण उपलब्धियां बताया। उन्होंने कहा कि धार्मिक और पर्यटन स्थलों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षा का माहौल मजबूत हुआ है। महिलाओं, बेटियों तथा व्यापारियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार के अपराध या उत्पीड़न में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।