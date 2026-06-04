Balrampur Crime News: बलरामपुर में किशोर के साथ ज्यादती, पुलिस ने 24 घंटे में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार

Balrampur Crime News: उत्तर प्रदेश बलरामपुर जिले के सादुल्लानगर थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय बच्चे के साथ गंभीर अपराध का मामला सामने आया है। आरोप है कि जन्मदिन समारोह के दौरान 3 आरोपी बच्चे को बहला-फुसलाकर गांव के बाहर जंगल की तरफ ले गए, वहां उसका अप्राकृतिक यौन शोषण किया। वारदात की शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा आरोपी अभी फरार चल रहा है।