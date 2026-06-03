पापा को भूख लगी एक फोन कॉल पर खाना लेकर पहुंचा बेटा, पिता ने गोली मारकर की हत्या, पुलिस ने राज का किया पर्दाफाश

कुछ देर बाद तुषार ने अपनी पत्नी शिखा को व्हाट्सएप कॉल की। उसने बताया कि कुछ लोग उसे जंगल की तरफ ले जा रहे हैं। और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया। परिवार ने उसकी तलाश शुरू कर दी। रात में एक युवक के मोबाइल पर कॉल आई। जिसमें कॉल करने वाले ने दावा किया कि तुषार को गोली मार दी गई है। इसके बाद उस नंबर को भी बंद कर दिया गया। परिजन लगातार तलाश करते रहे। आखिरकार मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर गांव पांची के पास पुल के नीचे खड़ी तुषार की स्कॉर्पियो मिल गई। कार के अंदर तुषार खून से लथपथ पड़ा था। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।