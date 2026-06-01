60 हजार का इनाम जीतने वाली नेशनल कबड्डी खिलाड़ी का महज 3600 रुपये के विवाद में हत्या, मेरठ के नाले में मिला शव

मेरठ के दौराला क्षेत्र के चिरोड़ी गांव की रहने वाली 17 वर्षीय अनुष्का पाल राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी खेल चुकी थी। खेल अभ्यास और प्रतियोगिताओं में भाग लेने की सुविधा के लिए वह कंकरखेड़ा क्षेत्र के शोभापुर में किराए के कमरे में रहती थी। 16 अप्रैल को वह अचानक लापता हो गई थी। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला तो परिजनों ने 28 अप्रैल को पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। परिवार ने पुलिस को बताया था कि अनुष्का हाल ही में एक कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गई थी। वहां अच्छा प्रदर्शन कर पुरस्कार राशि भी हासिल की थी। लेकिन उसके लापता होने के बाद परिवार का उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया।