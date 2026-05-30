फोन पर लड़कों से करती थी बातचीत, मेरठ में मामा ने सौतेले भाई के साथ मिलकर भांजी को मार डाला

शनिवार सुबह नरहेड़ा गांव के जंगल में डॉक्टर राकेश शर्मा के खेत के पास एक किशोरी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। खेत पर पहुंचे ग्रामीणों ने शव देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू की। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद मृतका की पहचान हुमायूं नगर निवासी 17 वर्षीय सानिया के रूप में हुई। सूचना मिलते ही परिजन भी रोते-बिलखते मौके पर पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने कड़ी पूछताछ की और सिर्फ छह घंटे में हत्या की गुत्थी सुलझा ली।