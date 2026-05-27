‘किशोरी ने मामा से लगाई गुहार, कहा- मुझे यहां से ले जाओ, वरना पापा मार देंगे’, लड़कों से फोन पर बात करती थी बेटी, मां-बाप ने कर दी हत्या

पुलिस की प्राथमिक जांच में पता चला है कि संपत्ति में हिस्सा न देना पड़े, इसके चलते खुशी की हत्या की गई है। चार साल पहले सौतेली मां पिंकी के बेटे के जन्म के बाद से ही खुशी का उत्पीड़न किया जा रहा था। साल 2017 में खुशी की सगी मां प्रीति की भी संदिग्ध हालात में मौत हुई थी। जिसे कपिल ने बेड से गिरना बताया था। शुशी की मौत के बाद उसके मामा ने अपनी बहन की मौत पर भी हत्या का शक जताया है। एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।