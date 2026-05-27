शादी में हुई मुलाकात, साथ रहने की जिद पर अड़ी दो युवतियां, SSP दफ्तर से लेकर थाने तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा

थाने में दोनों युवतियों के परिजन और कई रिश्तेदार इकट्ठा हो गए। परिजनों ने समाज, लोकलाज और इज्जत का वास्ता देकर उन्हें काफी समझाया। पुलिस अधिकारियों ने भी दोनों पक्षों की बात शांति से सुनी और युवतियों की अच्छी तरह से काउंसिलिंग की। कई घंटों तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे और भारी मशक्कत के बाद आखिरकार युवतियां मान गईं। खतौली कोतवाली पुलिस ने बताया कि युवतियों के शांत होने और मान जाने के बाद उन्हें उनके परिजनों के साथ घर भेज दिया गया है।