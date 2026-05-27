जयमाला के बाद दूल्हे ने कर दी 5 लाख की डिमांड… जमकर चले लात-घूंसे, दुल्हन ने किया शादी से इनकार

Jhansi Marriage Assault News: उत्तर प्रदेश के झांसी में एक शादी समारोह उस वक्त अखाड़े में तब्दील हो गया जब जयमाला के तुरंत बाद दूल्हे वालों ने दहेज में 5 लाख रुपये की डिमांड कर दी। मांग पूरी न होने पर दूल्हा पक्ष के लोगों ने दुल्हन के पिता और भाइयों के साथ जमकर मारपीट की और कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दीं। इसके बाद शादी में आए मेहमानों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस पूरे हंगामे और मारपीट के बाद दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया और शादी तोड़ दी। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।