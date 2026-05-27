पति गया था ड्यूटी…चार बेटियों को बिलखता छोड़ प्रेमी मोगली संग भागी मां, पति ने एसपी से लगाई गुहार

Hapur News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक हैरान करने वाला और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक हंसता-खेलता परिवार पल भर में बिखर गया जब, चार मासूम बेटियों की मां अपने पड़ोसी युवक के साथ घर से भाग गई। शादी के पंद्रह साल बीत जाने के बाद महिला ने एक ही झटके में अपने पति और बच्चों को बेसहारा छोड़ दिया। यह घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है और हर कोई मां की इस बेवफाई और करतूत पर सवाल उठा रहा है।