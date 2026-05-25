दिल्ली से लाकर मां को ब्रजघाट की भीड़ में छोड़ गया बेटा, तख्त पर बैठी रोती रही वृद्धा

ब्रजघाट में मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर गंगा स्नान कराने के बहाने एक बेटा अपनी बुजुर्ग मां को घाट पर छोड़कर चला गया। 70 वर्षीय महिला पूरी रात बेटे के लौटने का इंतजार करती रही। भूखी-प्यासी वृद्धा कभी घाट की ओर देखती तो कभी भीड़ में अपने बेटे को तलाशती रही, लेकिन वह वापस नहीं आया।