10 लाख और स्कॉर्पियो न मिलने पर दूल्हे का ड्रामा: हापुड़ में बेहोशी का नाटक कर अस्पताल से फरार, सब रह गए हैरान

Groom Escapes Hapur:उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक शादी समारोह उस समय विवादों में बदल गया जब दूल्हा पक्ष ने सगाई के बाद से ही दहेज में 10 लाख रुपये नकद और स्कॉर्पियो कार की मांग शुरू कर दी। पीड़ित परिवार के अनुसार, लगातार दबाव और धमकियों के बावजूद किसी तरह शादी की तैयारियां पूरी की गईं, लेकिन तनाव पहले से ही बना हुआ था।