मां की लाश के पास पड़ा मिला 8 महीने के मासूम का शव, हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे पर नींद की एक झपकी ने छीन ली तीन जिंदगियां

इस भीषण सड़क हादसे ने दो परिवारों की खुशियां पल भर में उजाड़ दीं। मृतकों की पहचान हरदोई के मांझ गांव निवासी अभिषेक की 28 वर्षीय पत्नी श्रीदेवी और उनके महज 8 महीने के मासूम बेटे अभिजीत के रूप में हुई है। वहीं, इस हादसे में जान गंवाने वाली तीसरी महिला बरेली के फतेहगंज के गांव की रहने वाली सावित्री देवी (32 वर्ष) थी, जो लालाराम की पत्नी थी। हादसे में अभिषेक और लालाराम दोनों ही लहूलुहान हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है।