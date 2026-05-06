धर्मनगरी मथुरा में दरिंदगी, जिस मंदिर में लोग टेकते है माथा, वहीं मासूम बच्ची के साथ हुआ घिनौना कांड

Mathura News: धर्म नगरी मथुरा के एक मंदिर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां 62 साल के एक बाबा ने 10 साल की मासूम बच्ची के साथ गलत हरकत की। जब आसपास के बच्चों ने यह देखा और शोर मचाया, तो गांव वाले इकट्ठा हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। इस घटना ने एक बार फिर धार्मिक स्थलों में बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।