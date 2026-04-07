‘बाबा ने किया मेरा रेप…’ बीच सड़क पर लड़की का चीखना-चिल्लाना देख दहल गए लोग, वृंदावन में साधु पर गंभीर आरोप

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट यूजर्स के बीच तीखी बहस छिड़ गई है। लोग आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। हालांकि, प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। पुलिस फिलहाल मामले की बारीकी से जांच कर रही है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वायरल वीडियो की पुष्टि पत्रिका न्यूज टीम नहीं करती है।