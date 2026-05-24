मथुरा पुलिस ने पकड़ा साइबर गैंग, पश्चिम बंगाल में 42 लाख की ठगी का भी खुलासा

Mathura Cyber Crime Police Station got success: मथुरा साइबर क्राइम थाना पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त मथुरा, हाथरस और आगरा के रहने वाले हैं, जिनके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में 20 से अधिक साइबर अपराध की शिकायतें दर्ज हैं। इसमें पश्चिम बंगाल के थाना बारानगर की बड़ी घटना शामिल है, जिसमें एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट करके 42 लाख रुपए हड़प लिए गए। इसके अतिरिक्त केनरा बैंक औरंगाबाद की शाखा की भी जानकारी हुई है, जिसमें भी लाखों रुपए मांगे गए हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को यह सफलता मिली है। साइबर क्राइम थाना ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को अदालत के माध्यम से जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।