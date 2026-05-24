प्री प्रीमानसून का तांडव: चार मौसमी सिस्टम मिलेंगे एक साथ, बरपाएगा कहर, आंधी-तूफान के साथ बारिश

Meteorological Department forecast: मौसम विभाग के अनुसार अरेबियन सागर, बंगाल की खाड़ी और हिमालय की तलहटी से आने वाली हवाओं के आपस में मिलने की भी संभावना बनी हुई है। इस बीच एक पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है। इन सबके मिलने से मौसम में परिवर्तन आएगा और आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। लेकिन यह प्री मानसून का हिस्सा है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मई महीने के अंत में भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। प्री मानसून की गतिविधियां फिर दिखाई पड़ेगी। जब अचानक शाम के समय मौसम में परिवर्तन आएगा और आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हो सकती है आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना बनी रहती है। ये गतिविधियां थोड़े समय के लिए होती है और फिर आगे बढ़ जाती है। इसलिए सतर्क रहने की आवश्यकता है।