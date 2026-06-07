शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने बता दिया कौन जीतेगा 2027 का चुनाव! जानिए क्या बोले महाराज

शंकराचार्य ने बताया कि उन्होंने 3 मई से गोरखपुर से गोरक्षा यात्रा की शुरुआत की है। यह यात्रा पूरे उत्तर प्रदेशमें निकाली जा रही है, जिसका उद्देश्य गोसंरक्षण के मुद्दे को जन-जन तक पहुंचाना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान जनता से संवाद किया जा रहा है और उनसे यह आग्रह किया जा रहा है कि वे मतदान करते समय गोमाता की रक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा बनाएं।