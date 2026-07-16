UPSI परीक्षा में उपलब्धि: इटावा के 21 आरक्षी बने सब इंस्पेक्टर, चार महिलाएं शामिल

Etawah Police Department: इटावा के पुलिस महकमा में आज खुशी की लहर दौड़ गई। जब उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई भर्ती 2026 की परीक्षा में 21 सिपाहियों को सफलता हाथ लगी। जिन्होंने सब इंस्पेक्टर पद के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की। इनमें चार महिला सिपाही भी शामिल है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने ऑफिस में सभी सफल पुलिस कर्मियों का मुंह मीठा कराया और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पुलिस की वर्दी सेवा और अनुशासन का प्रतीक है। इसके साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ‌‌