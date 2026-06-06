Shankaracharya Saifai Visit: डिंपल यादव ने शंकराचार्य की आरती उतारी, पैर छूकर आशीर्वाद लिया, कहा- हम यादव वंशी हैं, गाय हमारी मां के समान

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया है। शिवपाल ने शंकराचार्य से कहा- आपकी इस लड़ाई में हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा- जो देश-प्रदेश और राष्ट्र के साथ धोखा कर रहे हैं, आपकी अगुवाई में उनका नाश होना चाहिए।शिवपाल ने कहा- पहले भ्रष्टाचार नीचे से चलता था, अब ऊपर से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। गरीबों और किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है, प्रदेश कुशासन से परेशान है।