6 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इटावा

Shankaracharya Saifai Visit: डिंपल यादव ने शंकराचार्य की आरती उतारी, पैर छूकर आशीर्वाद लिया, कहा- हम यादव वंशी हैं, गाय हमारी मां के समान

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद (Shankaracharya Swami Avimukteshwarananda) सरस्वती की गाय के संरक्षण (Cow Protection) के लिए जारी यात्रा उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई कस्बे में पहुंची है। सैफई में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Samajwadi Party President Akhilesh Yadav) की पत्नी एवं सांसद डिंपल यादव (Dimple Yadav) और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह (Samajwadi Party National General Secretary Shivpal Singh) ने शंकराचार्य का स्वागत किया।

2 min read
Google source verification

इटावा

image

Vinay Shakya

Jun 06, 2026

Avimukteshwarananda Saifai Visit

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का सैफई दौरा (फोटो- पत्रिका)

Avimukteshwarananda Saifai Visit: शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की गाय संरक्षण यात्रा सैफई पहुंची है। सैफई में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने विधि-विधान से शंकराचार्य का स्वागत किया। इस दौरान डिंपल ने शंकराचार्य की आरती उतारी और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। शिवपाल ने भी शंकराचार्य की बंदना की और आशीर्वाद लिया।

शंकराचार्य की सैफई यात्रा में उमड़ी भीड़

सैफई पहुंची शंकराचार्य की यात्रा में लोगों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान सैफई, करहल, जसवंतनगर, किशनी और आसपास क्षेत्र के लोग पहुंचे। इस मौके पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि गाय हमारी मां है। गाय के संरक्षण के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे।

डिंपल बोलीं- गाय हमारी मां के समान

डिंपल यादव ने शंकराचार्य के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। इस मौके पर डिंपल ने कहा- हम यादव वंशी लोग हैं। गाय हमारे लिए हमेशा से पूज्य रही है। हम गाय को अपनी मां के रूप में देखते हैं। गाय ने सदियों से सभी को पोषण दिया है। डिंपल ने शंकराचार्य से कहा कि आपके गाय बचाने के मिशन में समाजवादी पार्टी और मैं पूरी ताकत से साथ खड़ी हूं। आपके सहयोग के लिए जो भी बन पड़ेगा, हम करेंगे।

शंकराचार्य को मिला शिवपाल का समर्थन

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया है। शिवपाल ने शंकराचार्य से कहा- आपकी इस लड़ाई में हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा- जो देश-प्रदेश और राष्ट्र के साथ धोखा कर रहे हैं, आपकी अगुवाई में उनका नाश होना चाहिए।शिवपाल ने कहा- पहले भ्रष्टाचार नीचे से चलता था, अब ऊपर से पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। गरीबों और किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है, प्रदेश कुशासन से परेशान है।

कन्नौज की घटना पर डिंपल में माफी मांगी

कन्नौज की घटना के लिए डिंपल यादव ने शंकराचार्य से माफी मांगी है। दरअसल, कन्नौज में शंकराचार्य को सड़क पर रात बितानी पड़ी थी। इसके लिए डिंपल ने उनसे माफी मांगी है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 3 जून को अपनी यात्रा के तहत कन्नौज पहुंचे थे। उनका रात्रि विश्राम छिबरामऊ के सलेमपुर स्थित आशा पब्लिक स्कूल में होना था। इस दौरान उन्हें ठहरने की अनुमति नहीं मिली थी। इसके बाद शंकराचार्य को सड़क पर रात बितानी पड़ी थी।

प्रयागराज में 4 लोगों की हत्या: चाय की दुकान पर प्लानिंग, डिटर्जेंट, हार्पिक-गर्म पानी से साफ किया खून, जानिए वारदात की इनसाइड स्टोरी

ये भी पढ़ें
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, फोटो सोर्स- प्रयागराज पुलिस

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी

शिवपाल यादव

SP national president Akhilesh Yadav

up news

UP News Hindi

UP Politics

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Jun 2026 07:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / Shankaracharya Saifai Visit: डिंपल यादव ने शंकराचार्य की आरती उतारी, पैर छूकर आशीर्वाद लिया, कहा- हम यादव वंशी हैं, गाय हमारी मां के समान

बड़ी खबरें

View All

इटावा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जेल का दीवाना है यह शख्स, पत्नी को दिखाया तमंचा फिर खुद पहुंच गया चौकी

Police
इटावा

Etawah News: अविवाहित बनकर रचाया रिश्ता, शादी का झांसा देकर शोषण, सच्चाई खुली तो परिवार को दी जान से मारने की धमकी

symbolic image
इटावा

इटावा में अपहरण का झूठा मुकदमा लिखवाना पड़ा महंगा, मेडिकल कॉलेज की महिला संविदा कर्मी दोस्त के साथ गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी, फोटो सोर्स- इटावा पुलिस
इटावा

प्री प्रीमानसून का तांडव: चार मौसमी सिस्टम मिलेंगे एक साथ, बरपाएगा कहर, आंधी-तूफान के साथ बारिश

प्री मानसून का दिखेगा असर, फोटो सोर्स- ChatGPT
इटावा

फेसबुक पोस्ट से बची युवक की जान: इटावा पुलिस ने पीछा कर रास्ते में ही रोका

इटावा पुलिस ने युवक को बचाया, फोटो सोर्स- इटावा पुलिस
इटावा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.