‘जो सरकार गाय की रक्षा नहीं कर सकती, वह नरक में जाएगी’, शंकराचार्य ने CM योगी पर निकाली भड़ास, जानिए क्या कहा?

पिछले दिनों कन्नौज में रुकने की अनुमति नहीं मिलने पर शंकराचार्य ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि इस घटना से 'अतिथि देवो भव' की महान परंपरा का पालन नहीं हुआ। जिससे भारतीय संस्कृति को गहरी ठेस पहुंची है। वहीं, हरिद्वार अर्द्धकुंभ में शामिल होने को लेकर शंकराचार्य ने बताया कि उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से आधिकारिक निमंत्रण मिल चुका है। वह इस आयोजन में जरूर शामिल होंगे। इस मौके पर पूर्व एमएलसी अरविन्द प्रताप यादव, सिंकी यादव, हरिगोविन्द यादव, प्रिंस यादव, प्रदीप पाल, बंटू यादव, लालू यादव, समरपाल यादव समेत तमाम लोग मौजूद रहे।

