Ram Mandir Scam: मैनपुरी में डिंपल यादव ने BJP को घेरा, कहा- सरकार मामले को दबा रही है

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी पहुंची सपा सांसद डिंपल यादव ने श्री राम मंदिर में दान गबन मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी सरकार को थी, लेकिन सरकार पूरे मामले को छुपाना चाह रही थी। यह मामला सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से यह मामला सामने आया है, वरना यह सामने नहीं आता। सांसद डिंपल यादव ने बताया कि पूरे मामले की जांच पारदर्शिता और निष्पक्ष होनी चाहिए जिससे कि लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों को सजा मिल सके। ‌ समय के साथ सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। ‌