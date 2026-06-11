मैनपुरी में शिवपाल सिंह यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला, यूपी में गठबंधन पर बोले- सपा सबसे बड़ी पार्टी

Shivpal Singh Yadav visit to Mainpuri: मैनपुरी में शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। डबल इंजन की सरकार ने जनता को धोखा दे रही है। ‌टैक्स और जीएसटी के कारण महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं। जिसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी। प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। शिवपाल सिंह यादव मैनपुरी में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे।