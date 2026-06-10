अयोध्या: सेफ्टी ऑडिट के बाद रामलला के प्रसाद और सीता रसोई को FSSAI का ‘भोग’ सर्टिफिकेट

FSSAI issues purity certificate to Ramlala Mandir Prasad : अयोध्या में रामलला के भोग प्रसाद और सीता रसोई की शुद्धता पर अब सरकारी मुहर लग गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने 28-29 मई को राम जन्मभूमि परिसर का फूड सेफ्टी ऑडिट किया था। उस ऑडिट रिपोर्ट को FSSAI की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। अब सर्टिफिकेट सौंपने की तैयारी की जा रही है। जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई की शुरुआत में खाद्य आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में स्वच्छता व गुणवत्ता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव को देने की तैयारी है। खाद्य आयुक्त मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि एफएसएसएआई की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। जांच के बाद यह प्रमाण पत्र दिया जा रहा है आगे भी प्रसाद और सीता रसोई की रेंडम जांच की जाएगी।