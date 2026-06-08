देहरादून में नकली पत्नी बनाकर बैंक के लॉकर से निकलवाए 20 लाख के गहने, मुकदमा दर्ज

फोटो सोर्स- मेटा एआई
Dehradun News: देहरादून में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। जब एक व्यक्ति ने अपनी असली पत्नी की जगह दूसरी महिला को पत्नी बना बैंक पहुंच गया। जिसने लोन के बदले गिरवी रखे करीब 20 लाख रुपये के गहने निकलवा लिए। पुलिस ने आरोपी और अज्ञात महिला के खिलाफ धोखाधड़ी और प्रतिरूपण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि जांच की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली खुशबू देवी ने बताया कि उनकी शादी 2009 में उत्तराखंड के देहरादून के रहने वाले प्रवीण कुमार के साथ हुई थी। घरेलू विवाद के कारण वह अपने मायके आ गई और यही लखनऊ में रह रही है बीते 9 फरवरी को उनके मोबाइल पर मैसेज आया कि उनके नाम गिरवी रखा गया सोना अब उनके पति प्रवीण कुमार के नाम ट्रांसफर हो गया है। मैसेज देखकर वह परेशान हो गई बिना उनके हस्ताक्षर किए कैसे बैंक में या कार्य हो सकता है।
मोबाइल पर मैसेज मिलने के बाद उन्होंने बैंक में संपर्क किया। जानकारी करने पर बैंक अधिकारी ने बताया कि उनके पति प्रवीण कुमार कुछ दिन पहले एक महिला के साथ आए थे और जरूरत के सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर औपचारिकताएं पूरी की। इस पर खुशबू ने कहा कि वह प्रवीण कुमार की पत्नी है उन्होंने फोटो भी दिखाई। इस पर बैंक कर्मियों ने माना कि उनके साथ जो महिला आई थी वह खुशबू नहीं थी।
मामले की जानकारी मिलते ही बैंक में हड़कंप मच गया। सीसीटीवी फुटेज और बैंक के रिकॉर्ड भी खंगाले गए। सीसीटीवी फुटेज से इस बात की पुष्टि हुई कि जो महिला प्रवीण कुमार के साथ आई थी वह खुशबू नहीं थी। यह जानकारी मिलने के बाद बैंक अधिकारियों की सलाह पर खुशबू ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
खुशबू की तहरीर पर पटेल नगर थाना पुलिस ने प्रवीण कुमार और उसके साथ आई अज्ञात महिला के खिलाफ धोखाधड़ी की बीएनएस की धारा 318(4) और प्रतिरूपण करके चीटिंग धारा 319(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी ने सुनियोजित तरीके से फर्जीवाड़ा किया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी महिला की पहचान और आरोपी के अन्य ठिकानों की तलाश कर रही है। बैंक से जुड़े दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जल्दी आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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