देहरादून में नकली पत्नी बनाकर बैंक के लॉकर से निकलवाए 20 लाख के गहने, मुकदमा दर्ज

खुशबू की तहरीर पर पटेल नगर थाना पुलिस ने प्रवीण कुमार और उसके साथ आई अज्ञात महिला के खिलाफ धोखाधड़ी की बीएनएस की धारा 318(4) और प्रतिरूपण करके चीटिंग धारा 319(2) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सब इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी ने सुनियोजित तरीके से फर्जीवाड़ा किया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी महिला की पहचान और आरोपी के अन्य ठिकानों की तलाश कर रही है। बैंक से जुड़े दस्तावेज और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। जल्दी आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।