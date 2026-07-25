Rapido ड्राइवर की दबंगई, सुनसान रास्ते से इनकार पर महिला को बीच सड़क उतारा; Video वायरल होने पर कंपनी ने दिया जवाब

जानवी ने अपने वीडियो में आगे बताया कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी और वह आदमी उन्हें बीच सड़क पर छोड़कर चला गया। उन्होंने बताया कि ड्राइवर कह रहा था कि वह दूसरे रास्ते से ही जाएगा जो मैप में नहीं है। जानवी ने निराशा जताते हुए कहा कि रात के 8:30 बजे उन्हें इस तरह सुनसान जगह पर छोड़ दिया गया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि कैब ड्राइवर उनके साथ गाली गलौज कर रहा था। हालांकि जानवी के साथ उस वक्त उनका दोस्त भी मौजूद था लेकिन फिर भी ड्राइवर ने उनकी एक न सुनी और उन्हें सड़क पर ही उतार दिया। महिला ने बताया कि वे किसी तरह रात करीब 10 बजे अपने घर पहुंच पाए।