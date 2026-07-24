‘हम बागी हैं’, CJP के मंच से सिपाही शेर सिंह ने छोड़ी नौकरी, उत्तराखंड पुलिस ने जारी किया बयान

शेर सिंह ने दावा किया कि वह कॉकरोचों और युवाओं की रक्षा करने के लिए जंतर-मंतर आया है। उसने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह आधिकारिक रूप से अपना इस्तीफा देता है तो उसके पीछे हजारों अन्य सिपाही भी इस्तीफा देने को तैयार बैठे हैं। इसका कारण बताते हुए उसने कहा कि पुलिसकर्मियों के परिवारों और उनके बच्चों को भी डंडे मारे गए हैं। शेर सिंह ने आरोप लगाया कि कई अधिकारी सत्ता के दबाव में आकर निहत्थे छात्रों और युवाओं पर बर्बर तरीके से लाठियां बरसा रहे हैं। उसने अधिकारियों पर तंज कसते हुए एक शायरी भी पढ़ी और कहा अपने संबोधन में उन्होंने शहीद भगत सिंह का जिक्र करते हुए कहा, "जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, क्रांति विचारों से आती है, अगर अपने हक के लिए लड़ना बगावत है, तो हम बागी हैं।"