24 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

देहरादून

‘हम बागी हैं’, CJP के मंच से सिपाही शेर सिंह ने छोड़ी नौकरी, उत्तराखंड पुलिस ने जारी किया बयान

Jantar Mantar CJP Protest Update: जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र प्रदर्शन में उत्तराखंड पुलिस के सिपाही शेर सिंह युवाओं का समर्थन करने पहुंचे। इस दौरान मंच से शेर सिंह ने बच्चों पर हुई लाठीचार्ज का विरोध किया। साथ ही अपना पुलिस बैज अभिजीत दीपके को सौंपते हुए, नौकरी छोड़ने का दावा किया जिसका विडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।
2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Mohsina Bano

Jul 24, 2026

Sher Singh Constable, Uttarakhand Police Sher Singh, Jantar Mantar Protest, Student Protest Delhi, Sher Singh Viral Video, Nivedita Kukreti, Uttarakhand Police News, जंतर मंतर प्रदर्शन, शेर सिंह, उत्तराखंड पुलिस, छात्र आंदोलन, दिल्ली न्यूज, शेर सिंह वायरल वीडियो

Jantar Mantar CJP Protest Update (File Photo Patrika)

Constable Sher Singh: दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के दौरान उत्तराखंड पुलिस के पिथौरागढ़ जिले में तैनात कांस्टेबल शेर सिंह अचानक चर्चा में आ गए। प्रदर्शन के दौरान CJP के मंच पर पहुंचकर उसने सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान शेर सिंह ने अपना पुलिस बैज उतार कर अभिजीत दीपके को थमाते हुए दावा किया कि वह पुलिस की नौकरी छोड़कर छात्रों के समर्थन में आंदोलन से जुड़ेगा। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसी बीच अब उत्तराखंड पुलिस ने इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान जारी किया है।

छात्रों के समर्थन में पहुंचे शेर सिंह

सिपाही शेर सिंह पुलिस व्यवस्था और सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उसने कहा कि जब इतिहास में पूछा जाएगा कि 20 जुलाई के जलियांवाला बाग जैसे घटनाक्रम के वक्त हम लोग कहां थे तो ये युवा इंकलाब का नारा देंगे। शेर सिंह का मानना है कि लोकतंत्र में तंत्र और मीडिया इन मासूम आंदोलनकारियों को जबरदस्ती नक्सली, आतंकवादी, माओवादी और खालिस्तानी घोषित करने में जुटा हुआ है जो कि पूरी तरह से गलत है। उसने भावुक होते हुए कहा कि जब देश ही नहीं बचेगा तो वह इस पुलिस की नौकरी का क्या करेगा। उसका कहना है कि देश किसी एक पार्टी से नहीं बल्कि इन युवाओं, माताओं और बहनों से मिलकर बनता है।

नौकरी छोड़ने का किया दावा

शेर सिंह ने दावा किया कि वह कॉकरोचों और युवाओं की रक्षा करने के लिए जंतर-मंतर आया है। उसने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर वह आधिकारिक रूप से अपना इस्तीफा देता है तो उसके पीछे हजारों अन्य सिपाही भी इस्तीफा देने को तैयार बैठे हैं। इसका कारण बताते हुए उसने कहा कि पुलिसकर्मियों के परिवारों और उनके बच्चों को भी डंडे मारे गए हैं। शेर सिंह ने आरोप लगाया कि कई अधिकारी सत्ता के दबाव में आकर निहत्थे छात्रों और युवाओं पर बर्बर तरीके से लाठियां बरसा रहे हैं। उसने अधिकारियों पर तंज कसते हुए एक शायरी भी पढ़ी और कहा अपने संबोधन में उन्होंने शहीद भगत सिंह का जिक्र करते हुए कहा, "जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, क्रांति विचारों से आती है, अगर अपने हक के लिए लड़ना बगावत है, तो हम बागी हैं।"

उत्तराखंड पुलिस ने जारी किया बयान

शेर सिंह के बयान के बाद उत्तराखंड पुलिस की ओर से भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई। कुमाऊं रेंज की IG निवेदिता कुकरेती ने बताया कि शेर सिंह 28 जून, 2026 से बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित चल रहे थे। इस संबंध में उन्हें नोटिस जारी किया गया था। जवाब नहीं मिलने पर 20 जुलाई, 2026 को उन्हें निलंबित कर दिया गया।

आईजी ने यह भी कहा कि शेर सिंह के खिलाफ पहले से आपराधिक मामला दर्ज है। आरोप है कि वह एक अन्य पुलिसकर्मी के साथ मिलकर एक कुख्यात अपराधी के संपर्क में थे और लोगों को धमकाकर जमीन कब्जाने के मामले में गिरफ्तार किए गए थे। उन्हें 15 जनवरी, 2025 को जेल भेजा गया था और फिलहाल वह जमानत पर बाहर हैं। पुलिस के अनुसार, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई और सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया पहले से चल रही है।

बयान की हो रही है चर्चा

शेर सिंह के बयान और उत्तराखंड पुलिस की प्रतिक्रिया के बाद यह मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर प्रदर्शनकारी उनके समर्थन वाले बयान को साझा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस ने उनके दावों और सेवा संबंधी स्थिति को लेकर अपना आधिकारिक पक्ष सार्वजनिक किया है।

राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद की योग्यता के लिए पूछे गए 34 सवाल; IPS अमिताभ ठाकुर ने भरा फार्म, कही ये बड़ी बात

ये भी पढ़ें
ram mandir donation theft case washroom rs 40000 led to rs80 lakh recovery ayodhya

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CJP Protest

Uttarakhand

Updated on:

24 Jul 2026 10:54 pm

Published on:

24 Jul 2026 10:54 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / ‘हम बागी हैं’, CJP के मंच से सिपाही शेर सिंह ने छोड़ी नौकरी, उत्तराखंड पुलिस ने जारी किया बयान

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

CJP Protest

उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर एक और बड़ी कार्रवाई, सीएम पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश, नकल माफियाओं को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी

Pushkar Singh Dhami news
देहरादून

UTU Paper leak 2026: उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में पेपर लीक, दो सेमेस्टर परीक्षाएं रद्द; सहायक प्रोफेसर गिरफ्तार

Uttarakhand Technical University paper leak
देहरादून

बद्रीनाथ मंदिर घोटाला: कांग्रेस ने बढ़ाई मंदिर समिति की टेंशन, पूछा- ‘जब चोरी हुई तो आप चुप क्यों थे?’

Badrinath Kedarnath Temple Committee, BKTC Financial Irregularities, Badrinath Donation Theft, BKTC, Kedarnath Temple, Badrinath Temple,
देहरादून

बद्रीनाथ धाम में बड़ा घोटाला: दान चोरी मामले में पूर्व मंदिर अधिकारी के ठिकानों पर रेड, कई देशों की करेंसी बरामद

Badrinath Donation Theft Case
देहरादून

छात्रों से संवाद में राहुल गांधी का बड़ा दावा, 10 साल में 152 पेपर लीक-7.5 करोड़ युवा प्रभावित

Rahul Gandhi Statement
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.