‘छात्रों के सिर फूटे हुए थे’, लाठीचार्ज पर भड़के अखिलेश यादव, बोले- BJP की हिटलर से तुलना क्यों न करें

आपको बता दें कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET) में हुई धांधली के खिलाफ दिल्ली के जंतर-मंतर समेत देश के कई अन्य हिस्सों में छात्रों का भारी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कल यानी सोमवार को जब प्रदर्शनकारियों ने संसद की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस झड़प और दिल्ली में भारी बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। पुलिस ने जंतर-मंतर पर लगे टेंट और मंच को हटा दिया था, लेकिन मंगलवार को प्रदर्शनकारी छात्रों ने खुद वहां सफाई की और जमीन पर बैठकर ही अपना धरना जारी रखा।