NEET है या CHEAT? अखिलेश ने BJP को घेरा, कहा- राज खुलने के डर से मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रही सरकार

अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि NEET Re-Exam में घपलों की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन भाजपा सरकार में न तो किसी की जिम्मेदारी तय की जा रही है और न ही कोई जवाबदेही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार में इस्तीफा देना या दिलवाना तो पूरी तरह से असंभव बात हो गई है। अखिलेश ने कहा कि अभ्यर्थी बता रहे हैं कि कड़वा सच यह है कि संगठन में शीर्ष पर बैठे तथाकथित नैतिक लोग अपने किसी संगी-साथी मंत्री पर दबाव बनाकर इस्तीफा लेने की स्थिति में नहीं हैं। उन्हें डर है कि अगर मंत्री खुद को फंसता देखेगा तो वह बाकी सभी भाजपाई हिस्सेदारों के घपलों के दबे-छुपे राज खोल देगा।