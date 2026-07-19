NEET है या CHEAT? अखिलेश ने BJP को घेरा, कहा- राज खुलने के डर से मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रही सरकार

नीट धांधली पर अखिलेश यादव का सरकार पर तंज (फोटो- पत्रिका)
NEET Paper Leak: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीट परीक्षा में हो रही लगातार धांधली को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर करारा प्रहार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक पोस्ट के जरिए अखिलेश ने नीट को चीट करार देते हुए सरकार की जवाबदेही और नैतिकता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि NEET Re-Exam में घपलों की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन भाजपा सरकार में न तो किसी की जिम्मेदारी तय की जा रही है और न ही कोई जवाबदेही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस सरकार में इस्तीफा देना या दिलवाना तो पूरी तरह से असंभव बात हो गई है। अखिलेश ने कहा कि अभ्यर्थी बता रहे हैं कि कड़वा सच यह है कि संगठन में शीर्ष पर बैठे तथाकथित नैतिक लोग अपने किसी संगी-साथी मंत्री पर दबाव बनाकर इस्तीफा लेने की स्थिति में नहीं हैं। उन्हें डर है कि अगर मंत्री खुद को फंसता देखेगा तो वह बाकी सभी भाजपाई हिस्सेदारों के घपलों के दबे-छुपे राज खोल देगा।
सपा प्रमुख ने आगे कहा कि यही हाल भाजपा सरकार के हर मंत्रालय का है और इसी वजह से सत्ता पक्ष में इस्तीफे नहीं होते हैं। उन्होंने जनता की तरफ से सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या मुखबिरी और पेपर लीक में कोई ऐतिहासिक संबंध होता है। अपने पोस्ट के आखिर में अखिलेश यादव ने कविता की पंक्तियों के जरिए तीखा निशाना साधते हुए लिखा कि, 'छुपे बैठे भ्रष्टाचार की काली कोठरी में, भाजपाई साझेदार हैं लूट की पोटली में।' अखिलेश के इस बयान के बाद नीट परीक्षा को लेकर सियासी घमासान और तेज हो गया है।
उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने भी यह मामला उठाते हुए केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को कटघरे में खड़ा किया है। यूपी कांग्रेस ने अपनी पोस्ट में कहा कि कानपुर की एक होनहार छात्रा ने जब अपनी OMR शीट का मिलान किया तो उसके कुल 609 अंक बन रहे थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि NTA की वेबसाइट पर महज 2 घंटे के भीतर ही उसका रिजल्ट बदल दिया गया। पार्टी ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से सीधे शब्दों में सवाल किया है कि देश के लाखों होनहार छात्रों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ आखिर कब बंद होगा
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