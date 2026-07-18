भगवान कृष्ण बयान विवाद: मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान पर BJP ने लगाए पोस्टर, पूछा- अखिलेश यादव चुप क्यों?

Shri Krishna Statement Controversy: उत्तर प्रदेश में भगवान कृष्ण को लेकर मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान को लेकर राजनीति तेज हो गई है। बयान का वीडियो सामने आने के बाद विरोध शुरू हुआ और अब मामला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच राजनीतिक विवाद बन गया है। लखनऊ में भाजपा नेता मनीष यादव ने पोस्टर लगाकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से इस मुद्दे पर जवाब मांगा। पोस्टर को लेकर दोनों दलों में आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं, वहीं संत समाज और कई संगठनों ने भी नाराजगी जताई है।