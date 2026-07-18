UP Election 2027: जदयू ने 2027 चुनाव की तैयारी तेज की, संगठन विस्तार और सदस्यता अभियान पर मंथन शुरू

JDU UP Election 2027 Meeting:उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में जनता दल (यूनाइटेड) भी संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर अपनी सक्रियता बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। लखनऊ में आयोजित पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक से पहले बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रत्येक राजनीतिक दल समय-समय पर अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान चलाता है और कार्यकर्ताओं के साथ लगातार संवाद बनाए रखता है। उन्होंने बताया कि पार्टी की यह बैठक संगठन की समीक्षा, सदस्यता अभियान की प्रगति और आगामी चुनावों की रणनीति तय करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है।