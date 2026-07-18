लखनऊ में बोले सपा प्रवक्ता-युवाओं का भविष्य अधर में, सरकार गंभीरता से नहीं ले रही समस्याएं (फोटो सोर्स : भाषा संवाद WhatsApp News Group)
Ashutosh Verma Targets BJP Government:समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान समय में देश के सामने यदि दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, तो पहला राम मंदिर में हुई कथित चोरी का मामला और दूसरा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन दोनों विषयों ने आम जनता, विशेषकर युवाओं के बीच गंभीर चिंता पैदा की है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रही है।
लखनऊ में मीडिया से बातचीत के दौरान आशुतोष वर्मा ने कहा कि देश का युवा आज अपने भविष्य को लेकर असमंजस और चिंता की स्थिति में है। उनका कहना था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार-बार पेपर लीक की घटनाएं लाखों मेहनती अभ्यर्थियों के सपनों को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार ऐसी घटनाएं होने के बावजूद सरकार प्रभावी और स्थायी समाधान प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुई है।
सपा प्रवक्ता ने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं की खबरें सामने आई हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले दस महीनों में सौ से अधिक पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आई हैं। उनके अनुसार इससे यह स्पष्ट होता है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है और युवाओं का विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र वर्षों तक कठिन परिश्रम करते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अपना समय तथा संसाधन लगाते हैं। यदि परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं तो इसका सीधा असर युवाओं के मनोबल और उनके भविष्य पर पड़ता है।
आशुतोष वर्मा ने कहा कि आज का युवा रोजगार और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर पहले ही कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में यदि बार-बार परीक्षा रद्द होती है या पेपर लीक के आरोप सामने आते हैं तो अभ्यर्थियों में निराशा और असुरक्षा की भावना बढ़ती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की इन समस्याओं को प्राथमिकता देने के बजाय अन्य विषयों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। उनके अनुसार सरकार को सबसे पहले युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए।
सपा प्रवक्ता ने अपने बयान में राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी के मामले का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह मामला भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है और इसकी निष्पक्ष जांच तथा सच्चाई सामने आना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पारदर्शिता बनाए रखना सरकार और संबंधित एजेंसियों की जिम्मेदारी है, ताकि जनता के मन में किसी प्रकार का भ्रम या अविश्वास न रहे। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मामलों में तथ्यों को स्पष्ट करना और जवाबदेही तय करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है।
आशुतोष वर्मा ने आरोप लगाया कि वास्तविक जनसरोकार के मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई इन प्रमुख मुद्दों के बजाय अन्य विषयों पर चर्चा करता है तो वह मूल समस्याओं से ध्यान भटकाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जनता महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा प्रणाली और कानून-व्यवस्था जैसे विषयों पर स्पष्ट जवाब चाहती है। उनके अनुसार लोकतंत्र में विपक्ष का दायित्व है कि वह जनता से जुड़े सवाल सरकार के सामने रखे और जवाबदेही सुनिश्चित करे।
हाल के वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, भर्ती प्रक्रिया की समयबद्धता और पेपर लीक जैसे मुद्दे राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। विभिन्न राज्यों में अभ्यर्थियों द्वारा समय-समय पर प्रदर्शन भी किए गए हैं और परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित तथा तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की मांग उठती रही है।
राजनीतिक विश्लेषक मनोज उपाध्याय का भी मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी निगरानी और दोषियों के खिलाफ त्वरित एवं कठोर कार्रवाई आवश्यक है। इससे अभ्यर्थियों का विश्वास मजबूत होगा और परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी बन सकेगी।
सपा प्रवक्ता का यह बयान ऐसे समय आया है जब विपक्ष लगातार युवाओं, रोजगार और परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। वहीं सरकार समय-समय पर परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने की बात कहती रही है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी समय में युवाओं से जुड़े मुद्दे चुनावी और राजनीतिक विमर्श के केंद्र में बने रह सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता, रोजगार के अवसर और शिक्षा व्यवस्था जैसे विषयों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस आगे भी तेज रहने की संभावना है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग