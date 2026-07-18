सपा प्रवक्ता ने कहा कि पिछले कुछ महीनों के दौरान कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अनियमितताओं की खबरें सामने आई हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले दस महीनों में सौ से अधिक पेपर लीक होने की घटनाएं सामने आई हैं। उनके अनुसार इससे यह स्पष्ट होता है कि परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है और युवाओं का विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र वर्षों तक कठिन परिश्रम करते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में अपना समय तथा संसाधन लगाते हैं। यदि परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं तो इसका सीधा असर युवाओं के मनोबल और उनके भविष्य पर पड़ता है।