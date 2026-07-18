NEET Exam: ‘नीट में नहीं हुई कोई धांधली’, पेपर लीक पर ओपी राजभर का पलटवार, बोले- राहुल गांधी का काम सिर्फ आरोप लगाना

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने देश में लगातार हो रहे पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए देश के युवाओं के साथ हो रहे चार बड़े अन्यायों का जिक्र भी किया। राहुल गांधी ने कहा, "चार तरह के अन्याय हो रहे हैं। पहला है शिक्षा की लागत... दूसरा अन्याय 5 में से 4 दरवाज़े बंद हैं। तीसरा अन्याय 150 छात्रों में से केवल एक लड़का या लड़की ही सफल हो पाता है। और आखिरी और सबसे गंदा अन्याय 'पेपर लीक'। उन्होंने सरकार से सीधे सवाल किए कि आखिर यह पेपर लीक कैसे होते हैं इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं और इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान क्या हो सकता है?