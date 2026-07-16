’20 जुलाई को सोनम वांगचुक तोड़ेगे भूख हड़ताल’, जंतर-मंतर पहुंचीं SP सांसद डिंपल यादव ने दिया बड़ा बयान

सोनम वांगचुक से लंबी बातचीत के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने देश के युवाओं से बड़ी अपील की। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है और मैं सभी युवाओं से यह आह्वान करना चाहती हूं कि वे 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद भवन तक होने वाले विशाल मार्च में बढ़-चढ़कर शामिल हों। डिंपल यादव ने इस प्रस्तावित मार्च को सीधे तौर पर युवाओं के अधिकारों और उनके सम्मान की लड़ाई बताया है। इसके साथ ही युवाओं से अपील की है कि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं और इस मार्च में अपनी उपस्थिति दर्ज करें।