Ajay Rai on Johar University: ‘राम मंदिर मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जोहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई’, अजय राय का सरकार पर हमला

अजय राय ने कहा कि सरकार गौवंश और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने से बच रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश और देश के सामने कई गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन सरकार उनका समाधान करने के बजाय लोगों का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने में लगी है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस जनता को धार्मिक आधार पर बांटने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों के वास्तविक मुद्दों का समाधान करने के बजाय राजनीतिक और विवादित विषयों को आगे बढ़ाना बन गई है।

