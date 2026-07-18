मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले की जांच और विवेचना में सामने आई कथित लापरवाही पर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि जांच या विवेचना के दौरान किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ कठोर विभागीय कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संवेदनशील मामलों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जांच प्रक्रिया की नियमित निगरानी की जाए और प्रत्येक पहलू की गंभीरता से जांच कर दोषियों के खिलाफ मजबूत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जाए।